사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

배우 정준원이 '알바로 바캉스'를 통한 첫 예능 도전에서 숨겨둔 매력을 터뜨리며 대중들의 이목을 집중시켰다. 앞서 5월 정준원은 과거 '학폭 논란'에 휘말렸던 모델 출신 배우 강승현과 열애설이 불거졌다. 그러나 이에 관해 두 사람은 "친구 사이"라고 연인 관계를 부인했다.지난 19일 방송된 MBC 새 예능 '알바로 바캉스'에서 정준원이 첫 예능 프로그램에 도전하며 타고난 감각으로 예능 원석의 면모를 그대로 드러냈다.'알바로 바캉스'는 '알바하면 여행이 따라온다'는 콘셉트로 탄자니아 잔지바르에서 펼쳐지는 워킹과 홀리데이의 로망을 담은 신개념 예능으로, 네 명의 프로 알바러가 잔망스러운 일상을 만들어가는 과정을 그린다.정준원은 첫 등장부터 해맑은 모습과 다채로운 표정으로 '예능 병아리'의 매력을 자연스럽게 발산했다. 오프닝 코너 '나의 반전 이야기'에서는 이수지의 멘트를 재치 있게 받아치는 순발력을 보여줬다. 인터뷰에서는 "20대 때 워킹홀리데이를 꼭 가보고 싶었다"라고 솔직하게 털어놓으며 프로그램의 콘셉트에 완벽하게 어울리는 모습으로 초반부터 작품에 녹아들었다.다양한 알바 경험도 갖추고 있어 '알바로 바캉스'에 딱 맞는 인재임을 입증해 눈길을 끌었다. 파스타집, 햄버거집, 고깃집은 물론 행사,전시회 스태프까지 다양한 알바 경력을 공개하며 '알바로 바캉스'에 꼭 맞는 적임자임을 보여줬다.요리에 대한 자신감 역시 돋보였다. 정준원은 한식을 가장 잘한다고 밝히며 양념 등 여러 조미료를 직접 챙겨와 현장에서는 '셰프 준원'이라는 별칭까지 얻었다.이외에도 예능 초보다운 순간들도 시청자들의 함박웃음을 유발했으며, 브이로그 촬영 중 카메라를 그대로 꺼버리는 실수로 '예능 병아리'다운 순수함을 드러내기도 했다. 게다가 등장할 때마다 다양한 웃음 포인트들을 만들어내 앞으로의 활약을 기대하게 했다. 정준원의 좌충우돌 예능 도전기를 담은 '알바로 바캉스'는 매주 수요일 밤 9시 MBC에서 방송된다.한편, 정준원은 tvN 드라마 '언젠가는 슬기로울 전공의생활'에서 구도원 역을 맡아 큰 사랑을 받으며 대세로 떠올랐다. 서울 팬미팅 '2025 정준원 팬미팅 The ONE day'를 시작으로 대만 팬미팅까지 성료하며 국내 이어 글로벌 팬덤을 확장했고, 지난 15일에는 '2025 코리아 그랜드 뮤직 어워즈'에서 시상자로 등장하는 등 여러 방면에서 활발한 활동을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr