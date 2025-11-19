'세계 1위' 배드민턴 선수 안세영이 철저한 자기 관리 비결을 공개했다.
19일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에서는 배드민턴 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영 선수가 출연해 근황을 전했다.
이날 방송에서 MC 유재석은 안세영 선수에게 "3년 전 출연 당시 세계 랭킹 2위였는데, 지금은 1위가 됐다. 분위기가 많이 달라졌다"고 반겼다. 이에 안세영은 "오늘은 코트가 아닌 곳이라 머리를 풀고 사복도 입었다. 유럽 투어를 마치고 잠깐 쉬는 타임에 '유퀴즈'에 출연했다"며 근황을 전했다. 그는 자신의 승률 94% 비결에 대해 "컨디션이 좋을 때 공이 느리게 보이기도 하고, 모든 공을 칠 수 있다는 자신감이 생긴다. '오늘 이기겠다'는 기운이 느껴질 때 차분하게 하려고 한다"고 설명했다.
특히 안세영은 하루도 빠지지 않는 철저한 자기 관리로 눈길을 끌었다. 그는 "경기가 계속 있으니 튀김을 아예 안 먹었다. 작년 크리스마스 때 한 번 먹고 끊었다. 유제품이나 날 것도 안 먹먹고 탄단지를 지킨다"며 "새벽에는 10바퀴씩 뛴다. 영어 공부도 추가했다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
