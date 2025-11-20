사진=에일리언컴퍼니

배우 김우석이 SBS 새 금토극 '닥터X : 하얀 마피아의 시대' 출연을 확정하며 라이징 스타의 대세 행보를 이어간다.'닥터X : 하얀 마피아의 시대는 의사 잡는 의사, 오로지 실력으로 의사란 무엇인가를 증명하는 의사 '닥터X' 계수정이 부정부패에 찌든 의료 권력을 수술하는 내용을 그리는 메디컬 누아르다.김우석은 극 중에서 계수정(김지원 분)을 만나 병원 생활이 단단히 꼬여버리는 금수저 인턴 박태경 역을 연기한다. 지방 대도시의 큰 병원 집 외동아들인 박태경은 선량하고 따듯한 시선을 지닌 인물로 김우석의 매력적인 캐릭터 소화력을 만나 보다 생동감 있게 그려질 예정이다.연기파 대세들의 총집결한 메디컬 누아르인 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 김우석은 배우 김지원을 비롯해 이정은, 손현주와 함께 빚어낼 신선한 케미스트리에도 기대감이 모이고 있다.김우석은 그동안 드라마 '보이스 시즌 2, 3', '반의반', '군검사 도베르만', '금혼령, 조선 혼인 금지령', 뮤지컬 '레드북', '쓰릴 미', '개와 고양이의 시간' 등을 통해 맡은 인물마다 설득력 있는 서사를 그려내며 폭넓은 연기 스펙트럼을 지닌 라이징 스타로 각광받고 있다.크랭크업을 마친 오컬트 호러 장르의 영화 '도깨비: 신체강탈자(가제)'에서 금발의 카리스마 넘치는 록커 수현으로도 파격 변신하는 등 도전을 거듭하고 있다. 이처럼 매력적인 비주얼에 탄탄한 캐릭터 표현력으로 연이어 대중의 시선을 사로잡고 있어 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 박태경 역으로 인상적인 모습을 보여줄 김우석의 변신에 시선이 집중된다.라이징 스타 김우석의 눈부신 존재감이 인상적으로 그려질 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'는 2026년 방영될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr