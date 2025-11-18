[사진 제공 : JMG(더블엑스엔터테인먼트)]

역주행 인기곡 ‘인사’의 주인공 가수 범진이 크리스마스 기념 콘서트를 개최한다.범진은 내달 20일 오후 6시 CJ 아지트 광흥창에서 콘서트 ‘범진의 범클 (BUMKLE) : 범진과 함께 부르는 크리스마스’(이하 ‘범클’)를 연다.‘범클’은 범진이 크리스마스를 기념해 매년 개최하고 있는 연말 콘서트다. 범진의 인기곡 메들리와 이벤트를 만나볼 수 있다. 2025년 크리스마스를 맞아 ‘범클’ 개최 소식을 알린 범진은 관객들을 위한 산타로 변신, 포근한 목소리로 관객들의 마음을 위로할 예정이다.지난해 ‘범클’ 콘서트를 성황리에 마쳤던 범진은 올해도 크리스마스와 어울리는 풍성한 세트리스트를 준비, 가족과 연인, 솔로까지 만족할 수 있는 스페셜 무대를 선물할 전망이다.범진은 앞서 자작곡 ‘인사’로 멜론 TOP100 장기 차트인을 비롯해 멜론 인디음악 차트에서 1위를 기록, 역주행 인기를 끌며 ‘MZ 1위 싱송라’란 수식어를 얻은 바 있다.2025 ‘범클’ 콘서트는 오는 20일 오후 8시 예매처 멜론티켓을 통해 티켓을 오픈한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr