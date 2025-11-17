/ 사진=조준원 기자

배우 윤계상과 진선규가 8년 만에 재회하게 됐다.17일 서울 광진구의 한 호텔에서 쿠팡플레이 X 지니 TV 오리지널 시리즈 'UDT: 우리 동네 특공대'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 윤계상, 진선규, 김지현, 고규필, 이정하와 연출을 맡은 조웅 감독이 참석했다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 나라를 지키기 위해서도 아니요, 지구평화엔 더더욱 관심 없는, 오직 내 가족과 우리 동네를 위해 뭉친 예비역 특공대의 유쾌하고 짜릿한 이야기다.윤계쌍과 진선규는 '범죄도시' 이후 8년 만에 재회하게 됐다. 이에 대해 윤계상은 "이번엔 더 강력하다. 호흡이 더 좋다. 내가 (진)선규형을 너무 좋아한다. 인간적으로도 배우로서도 존경하는 부분이 있어서 좋은건지 진짜 호흡이 운명적인지 모르겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러자 진선규는 "운명에 가까운 것 같다. 소떡소떡 같은 케미"라며 "생김새는 달라서 안 어울릴 것 같은데 소시지의 육즙과 떡의 쫀득쫀득함이 어우러져서 너무 맛있고, 휴게소에서 기분 좋게 먹을 수 있는 그런 케미"라고 설명했다. 이에 윤계상은 "죄송하다. 촌스럽다"고 너스레 떨었다.'UDT: 우리 동네 특공대'는 17일 오후 10시 쿠팡플레이와 지니 TV에서 공개되며, ENA에서도 동시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr