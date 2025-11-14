사진=유인영 유튜브

배우 유인영이 중고로 구입한 샤넬 시계 짝퉁 의혹에 감정을 받았다.14일 유인영 유튜브 채널 '인영인영'에는 '내 시계가 짭이라고? 그래서 감정받으러 다녀왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 유인영은 최근 유튜브에서 공개한 중고 거래로 구입한 샤넬 시계를 언급하며 "대면 아닌 퀵으로 받았다고 하니까 '뭘 믿고 그렇게 샀냐' '짝퉁일 거'라는 반응이 많더라. 나는 가품일 거라는 생각을 1도 한 적이 없다"고 밝혔다.주변 지인들과 댓글 반응에 불안해진 유인영은 "내가 얼마나 꼼꼼하게 구압했는데"라면서 "판매자가 일본에서 샀다고 했는데, 박스, 개런티 카드가 없었다. 골드가 좀 누런데 오래 차서 그렇다고 생각했다"고 털어놨다.그러면서 "250만원 주고 샀다. 비싼 거라 오히려 시계가 안 보내주면 어쩌지 걱정했지만, 판매자 점수가 99점이었다. 중고 가품 중 1등이 샤넬 시계라고 하고, 주변의 60%가 가짜 같다고 했다"며 진품 감정을 받으려는 이유를 설명했다.유인영은 당일 감정 가능한 곳을 검색하며 "짭이면 집어 던져야지. 가짜 차면 철컹철컹이다 이거"라고 불안감을 내비쳤다."며칠 전부터 이런 찝찝한 기분으로 있는 거 별로였다"는 유인영은 12만원을 내고 명품 진품 감정을 의뢰했다. 그는 "감정가가 생각보다 비싸다. 가짜기만 해봐"라며 솔직한 마음을 드러냈다.감정 결과는 진품이었다. 유인영은 배터리 교체 및 관리까지 진행했고, "정품이면 관리해 줘야지. 처음부터 가짜라고 생각하지 않았다. 잘 찾아보면 이렇게 저렴한 가격으로 좋은 제품을 구입할 수도 있다"고 강조했다.진품 감정서를 받은 유인영은 "짭 샀다고 놀린 구독자분들 덕분에 감정을 했다. 샤넬 시계 내가 다 알아보고 샀다니까"라며 안도의 미소를 지었다.한편, 유인영은 최근 자신이 소유한 명품 시계 컬렉션을 공개하며 '4500만원 명품 시계'를 자랑해 화제가 됐다. 그는 "힘들 게 찍은 작품 끝나고 나한테 선물했다. 그땐 잠깐 미쳐서 샀는데, 잘한 것 같다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr