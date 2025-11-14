사진 = 텐아시아DB
'신인감독' 김연경이 솔직한 속마음을 최초 공개했다.

14일 유튜브 채널 '원더독스 락커룸'에는 "[신인감독 김연경] 미방분 김연경과 주장 표승주 선수의 저녁 회동"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 김연경은 원더독스의 주장 표승주와 저녁 회동을 가지며 지도자로서의 경험을 털어놨다. 그는 "나는 처음부터 지도자를 할 마음이 있었다. 행정가 생각도 좀 있었고, 은퇴 후에 어느 길이 맞는지 생각하는 시점에 원더독스 감독 제의를 받았다"며 운을 뗐다.

이어 김연경은 "막상 감독을 맡아보니 생각보다 어려운 일이 많았다. 모든 시간을 팀에 쏟지 않으면 같이 성장하지 않더라"며 솔직한 고충을 밝혔다.
사진 = 유튜브 채널 '원더독스 락커룸'
개인 생활이 없어졌다며 김연경은 "내 컨디션 관리도 중요하더라. 이제 바른 생활이 되면서 원더독스 하면서 몸이 건강해졌다"고 덧붙였다. 특히 김연경은 감독으로서의 성장에 대해 "내가 작전을 짜고 이행이 서 잘 맞아떨어지고 선수들 기량이 늘면 거기서 뿌듯하고 희열을 느낀다"고 처음으로 속마음을 털어놨다.

한편 MBC '신인감독 김연경'은 배구 레전드에서 신인감독이 된 김연경이 이끄는 ‘필승 원더독스’의 도전과 성장기를 담은 프로그램으로 4주 연속 TV-OTT 일요일 화제성 1위를 차지하며 많은 사랑을 받고 있다.

오는 16일 방송될 '신인감독 김연경' 8회는 평소보다 40분 늦은 밤 9시 50분 방송된다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

