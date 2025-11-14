사진제공=디즈니

이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰2'로 컴백하는 소감을 밝혔다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 행사에서는 한국 콘텐츠 라인업도 소개됐다. 그 가운데 이동욱, 김혜준 주연의 '킬러들의 쇼핑몰2'도 포함됐다. 이 작품은 삼촌 정진만(이동욱 분)이 남긴 위험한 유산을 지켜낸 정지안(김혜준 분)이 다시 한번 수상한 킬러들의 표적이 되며 펼쳐지는 두 번째 이야기이다.시즌1의 성공에 대해 이권 감독은 "조금 잘될 거라고는 생각했는데, 이 정도 잘 될 거라고는 생각 못 했다"고 말했다. 이동욱은 "조금 잘될 거라고는 생각했는데, 이 정도 잘 될 거라고는 생각 못했다"고 감독의 말을 따라하면서 "이 정도로 잘 돼서 시즌2까지 하게 돼서 기쁘다"고 말해 웃음을 안겼다.이동욱은 "조금 더 부담됐다. 시즌1이 엄청난 사랑을 받아서 시즌2가 거기 버금가는 혹은 그걸 넘는 사랑을 받았으면 좋겠다고 생각한다"고 털어놓았다. 또한 "감독님이 직접 집필하고 연출도 하기 때문에 걱정도 됐다. 새로운 이야기를 만드는 건 힘들지 않나"라며 "최대한 감독님을 도우려고 했다"고 말했다. 그러면서 "어차피 분량은 정지안이 제일 많으니까 저는 좀 마음 편하게 임했다"며 폭소를 자아냈다.죽은 줄 정진만은 시즌1 마지막에 생존 사실이 드러나 시청자들을 놀라게 했다. 비밀을 유지하기 어렵지 않았냐는 물음에 이동욱은 "힘들었다기 보다는 저희 드라마의 중요한 장치여서 잘 연기해내는 게 중요하다고 생각했다"고 밝혔다. 또한 "시즌1에서 돌아왔을 때 시청자들이 기뻐해줬고, 시즌2에서는 왜 그랬는지에 대한 이유도 나올 것"이라고 예고했다.시즌1과 달라진 액션에 대해서도 이야기했다. 김혜준은 "시즌1에서는 무에타이가 기반이 된 초보적 액션을 보여줬다면, 시즌2에서는 정진만에게 배웠던 총에 입문하면서 본격적인 총기 액션을 선보인다"고 밝혔다. 이동욱은 "저는 하던대로 했다"며 웃음을 안겼다. 이에 김혜준은 "그런데 엄청 피, 땀, 눈물이 늘어났다"고 부연했다. 이권감독은 "진만의 액션이 늘어난다"고 덧붙였다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr