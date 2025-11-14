사진제공=디즈니

배우 박보영이 '골드랜드'처럼 일확천금을 갑작스레 얻는 상황을 상상해봤다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 행사에서는 한국 콘텐츠 라인업도 소개됐다. 그 가운데 '골드랜드'는 밀수 조직의 금괴를 우연히 넘겨받게 된 희주(박보영 분)가 금괴를 독차지하려는 욕망에 사로잡히면서 벌어지는 일을 그린 작품. 박보영은 금괴를 지키기 위해 사투를 벌이는 김희주 역을 맡았다.박보영은 "제가 기존에 보여드렸던 모습과는 사뭇 다르다. 많이 도망치고 흙칠도 많이한다"라고 설명했다. 이어 "의도치 않게 금괴가 제 손에 들어왔는데, 인간이라는 게 욕망이 생기지 않나. '이 금괴를 가져도 되지 않을까'라고 생각하면서 변화하는 모습을 보여준다"라고 소개했다.드라마처럼 2500억이 주어진다면 어떻게 하겠냐는 물음에 박보영은 "와닿지 않은 숫자여서 잘 상상되지 않는다"면서 "복권에 당첨됐다고 생각해보면, 비밀로 해둔 채, 일을 그래도 좀 여유를 갖고 하지 않을까"라고 답했다.박보영은 두 배우의 연기자로서 면모를 치켜세웠다. 그는 "두 분 다 이번 작품으로 처음 만나서 호흡해보고 있다. 만날수록 캐릭터와 동기화되는 모습이 보인다. 지금은 도경, 우기와 혼연일체 된 느낌이다. 제가 이 분들의 매력을 2배로 알게 된 것 같다"고 말했다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr