이미지 크게보기 사진 = TV조선 '퍼펙트 라이프'

이미지 크게보기 사진 = TV조선 '퍼펙트 라이프'

아나운서 왕종근이 치매를 앓던 장모님을 떠나보낸 후 솔직한 속내를 공개했다.12일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에는 왕종근과 아내 김미숙이 2년 만에 출연해 근황을 전했다.이날 방송에서 왕종근은 MC 현영의 안부 질문에 "치매를 앓으신 장모님을 4년간 모셨다. 올해 초 갑자기 건강 악화로 올해 5월 별세하셨다"고 밝혔다.이어 "장모님이 계실 때는 온 가족이 모두 장모님께 집중됐는데, 돌아가시고 나니까 허탈함과 복잡한 마음이 동시에 밀려왔다"고 솔직하게 털어놨다.아내 김미숙은 "엄마와 관련된 추억이 너무 많아 아직 놓아드리지 못했다. 완전히 일상으로 돌아가기까지는 시간이 필요한 것 같다. 불면증도 겪고 있다"며 울컥했다. 이에 왕종근은 "아내가 우울증까지 겪었다. 지금도 완전히 회복되진 않았다"고 덧붙였다.장모님을 모셨던 왕종근은 "사실 장모님이 돌아가신 뒤 해방감이 있었다. 사람들이 욕할지라도 솔직히 마음이 편해졌다. 그동안 가슴에 무거운 돌을 얹어놓은 듯 답답했는데 이제 숨 쉴 수 있는 기분"이라고 고백했다.김미숙은 "남편은 엄마에게 완벽한 사위였다. 저라면 그럴 수 없었을 것 같다"며 존경을 표했다. 이성미도 "치매 가족을 돌보는 것이 쉽지 않은 것 같다. 보호자들이 더 힘든 것이 치매라고 생각한다"며 공감을 더했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr