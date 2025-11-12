이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '어떠신지?!?'

코요테 멤버 빽가가 신지의 예비신랑 문원에게 일침을 날렸다.12일 신지의 채널 '어떠신지?!?'에서는 "다시 만났습니다.."라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 김종민과 빽가는 신지의 신혼집에 첫 방문을 했고, 문원도 함께 식사를 하며 훈훈한 시간을 가졌다.이날 신지는 문원에 대해 "엄청 야무지다. 처음에 엄청 거들먹거려서 '뭐야?'라고 했는데, 그렇지 않더라"며 칭찬했고, 이를 들은 문원은 "신지가 맨날 나보고 짠돌이라고 한다"며 금전 관리에 대해 얘기했다.이에 빽가는 "신지 돈만 쓰냐? 우리가 다 보고 있다. 매의 눈으로 본다"고 농담했고, 이어 신지에게 "금고 비밀번호 절대 누르지 마라. 잘 때 지문으로 그러지 말고"며 경고해 웃음을 자아냈다.이어 김종민은 "신지가 데뷔를 18살에 했다. 스스로 할 줄 아는 게 없었다. 회사에서 다 해줬으니까. 이렇게 집도 마련하고 대견하다"며 감격해했다. 빽가도 "신지는 늘 남을 위해 살았다"며 따뜻한 응원을 보냈다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr