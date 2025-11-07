/ 사진=텐아시아DB

가수 하성운이 함께 스키장 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난달 30일부터 이달 5일까지 '함께 스키장 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 가수 하성운이다. 하성운은 지난 9월 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025' 무대에 올랐다. 또 그는 Mnet '스틸하트클럽'에 출연해 디렉터로서 참가자들에게 따뜻한 조언을 건네고 있다.2위에는 더보이즈의 주연이 이름을 올렸다. 주연이 속한 더보이즈는 지난 25일 서울 고려대학교 화정체육관에서 개최된 ‘틱톡 어워즈 2025’에 참석해 베스트 퍼포먼스 부문 수상의 영예를 안았다. 오는 11월 8일 인도네시아 자카르타에서 네 번째 월드 투어 ‘THE BLAZE’의 공연을 진행한다.3위는 그룹 세븐틴의 멤버 도겸이 차지했다. 도겸이 속한 세븐틴은 지난달 30일 워싱턴 D.C. 캐피털 원 아레나에서 약 3주간 이어진 ‘SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.’를 마쳤다. 또한 세븐틴은 오는 11월 27일과 29일~30일 반테린 돔 나고야부터 12월 4일, 6일~7일 교세라 돔 오사카, 11일~12일 도쿄 돔, 20일과 21일 후쿠오카 페이페이 돔까지 4대 돔을 돌 예정이다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '올 가을, 야장에서 같이 대하 구이 먹고 싶은 남자 가수는?', '올 가을, 야장에서 같이 대하 구이 먹고 싶은 여자 가수는?', '올 가을, 야장에서 같이 대하 구이 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '올 가을, 야장에서 같이 대하 구이 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr