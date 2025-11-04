에이티즈 산의 매력이 빛났다.
방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '모 최정상 해발고도 1,947.269m 산'이라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 에이티즈 산에 대해 홍석천은 "원래 조금 내향형의 성격인데 놀라운 건 무대에만 올라가면 180도 돌변한다"고 했다.
이어 홍석천과 김똘똘은 산에게 이상형을 물었다. 이에 산은 자신을 웃게 해주는 사람이라고 하자 두 사람은 갑자기 산 앞에서 웃기려고 애를 써 웃음을 자아냈다. 이때 김똘똘은 산에게 "그러면 제가 질문 하나 하겠다"며 "솔직히 '나래식'이 편했냐 여기가 더 편했냐"고 물었다.
산은 당황하며 웃더니 "둘 다 너무 지금 편한 것 같다"고 했다. 이에 홍석천은 갑자기 "박나래 재수없다"고 해 웃음을 자아냈다. 이후 두 사람은 산에게 언제부터 잘생기고 섹시했냐며 팬심을 드러냈다. 산은 부끄러워 하며 "데뷔하고 이제 천천히 연차 쌓이면서 그렇게 된 것 같다"고 했다. 홍석천은 또 "아이돌 꿈은 어떻게 갖게 됐냐"고 물었다. 이에 산은 "원래 아이돌이 꿈은 아니었는데 아는 형의 권유로 오디션을 봐서 멤버들과 함께 하면서 내가 이 일을 좋아하는구나 싶었다"고 밝혔다.
또 산은 내향형인데 멤버들이 놀리면 어떻냐는 질문에 "멤버들이 좀 놀리기는 하는데 근데 약간 귀여워서 놀린다기 보다 그냥 정말 놀리는 걸 좋아해서 저를 놀리는 거다"며 "제가 데뷔 초 인형 컬렉터였는데 그게 7년 전일인데도 옛날 일화를 가져와서 '너 그랬었잖아'하는 그런 방향으로 많이 놀리더라"고 말했다. 이어 쉬는 날에는 혼자 한강 갔다가 석천 호수 갔다가 한다고 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
