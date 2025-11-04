사진제공=SBS

사진제공=SBS

배우 안은진이 드라마 '키스는 괜히 해서!' 촬영 소감을 전했다.오는 12일 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애 엄마로 위장 취업한 싱글녀와 그녀를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스다.안은진은 극 중 아무리 힘든 상황에서도 늘 밝고 꿋꿋한 고다림으로 분해 배우 장기용과 호흡을 맞춘다. 다양한 작품에서 탄탄한 연기력을 입증한 안은진의 본격 로코 도전인 만큼 시청자들의 관심과 기대가 뜨거운 상황. 이에 안은진은 "통통 튀고 귀여운 로맨틱 코미디가 하고 싶던 시기에 만난 작품이다"라며 "매회 거듭되는 설렘에 매료됐다. 엔딩 역시 매회 너무나 흥미진진했다"고 말했다. 이어 그는 "그래서 '키스는 괜히 해서!' 대본을 읽으면 읽을수록 재미있게 만들고 싶다는 생각을 하게 됐다"라며 출연을 결심한 이유를 밝혔다.안은진은 자신이 분한 고다림 캐릭터에 대한 애정도 드러냈다. 그는 "고다림은 인생에 어떤 시련이 닥쳐도, 그녀만의 에너지로 늘 맞서 이겨내는 인물이다. 언제나 능동적이며 밝고 긍정적인 에너지가 있는데 그런 부분이 저와 많이 닮아 있어서 캐릭터를 만나는데 조금 더 수월했던 것 같다"고 설명했다. 이어 "다림이 덕에 귀여워지고 사랑스러워진 것 같아 촬영 내내 행복했다"고 회상했다.실제로 안은진은 '키스는 괜히 해서!' 촬영 현장을 고다림처럼 밝고 긍정적인 에너지로 가득 채웠다고. 덕분에 현장의 배우들은 물론 많은 스태프들이 화기애애한 분위기 속에 촬영을 무사히 마칠 수 있었다는 게 제작진의 전언이다.'키스는 괜히 해서!'는 12일 오후 9시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr