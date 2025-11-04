사진=텐아시아 DB

전 축구 국가대표 선수 이천수가 사기 혐의로 피소됐다는 소식이 전해다.4일 한 매체는 "제주경찰청이 이천수를 특정경제범죄가중처벌등에 관한 법률 위반(사기) 혐의로 입건했다"며 "지난달 제주 서귀포경찰서에 이천수에 대한 사기 혐의 고소장이 접수됐고, 해당 사건이 제주청으로 이관됐다"고 보도했다.매체에 따르면 고소인은 이천수의 오랜 지인 A씨다. 서귀포경찰서는 사건을 제주청으로 이관하기 전인 지난달 25일 A씨를 불러 고소인 조사를 진행했다.고소장에 따르면, 이천수는 2018년 11월 A씨에게 "내가 당장 이렇다 할 수입이 없으니 생활비를 빌려달라"며 "수년 내에 유튜브 채널도 운영하고 축구교실도 운영할 예정이니 적어도 2023년 말까지 모두 갚아주겠다"고 약속했다.A씨 주장에 따르면 이천수가 변제를 약속했기에 A씨는 이천수에게 수 차례 금전을 보냈다. A씨는 이천수의 아내 심하은의 계좌로 당일 송금한 300만원을 포함해 2021년 4월 2일까지 9회에 걸쳐 1억 3200만원을 송금했다. 그러나 A씨는 이천수가 2021년 가을 무렵부터 연락을 끊었다고 했다.고소장에서 A씨는 이천수가 약속했던 2023년 말까지도 금액을 한 푼도 변제하지 않았다고 했다. 실제로 이천수는 돈을 빌린 후 유튜브 채널을 개설했고, 제주도에서 축구교실도 운영하고 있다. 그럼에도 A씨의 대여금을 반환하지 않고 있다는 게 A씨의 입장이다.이 외에 고발장에는 이천수가 A씨에게 '외환선물거래 사이트' 투자를 권유하며 수억 원대의 투자금을 가로챘다는 혐의도 담겼다. 그러나 이천수 측은 한 매체와의 통화에서 "상대방 쪽에서 돈을 받은 건 맞다"면서도 "A씨가 그 당시 돈을 많이 벌 때여서 (이천수에게) 그냥 쓰라고 준 돈이었다"고 설명한 것으로 전해졌다. 그러면서 "돈을 받은 사실은 있지만, 사기 혐의가 성립이 되려면 기망의 의도가 있어야 한다"며 "그런 의도가 전혀 없기 때문에 사기라는 주장은 사실이 아니다"라고 말한 것으로 알려졌다. 또 외환선물거래 사이트 투자 권유에 대해선 "사실무근"이라며 "소개를 해주거나 투자하라고 권유한 사실이 없다"고 말한 것으로 전해졌다.한편 이천수는 2012년 모델 심하은과 결혼해 슬하에 2013년 딸 주은 양, 2020년에 쌍둥이 태강 군과 주율 양을 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr