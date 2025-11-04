사진=FNC엔터테인먼트

밴드 엔플라잉이 티켓 파워를 입증했다.엔플라잉은 오는 12월 19~21일 3일간 서울 티켓링크 라이브 아레나(구 올림픽공원 핸드볼경기장)에서 앙코르 콘서트 2025 NFlying LIVE '&CON4 ENCORE : Let's Roll &4EVER'(2025 엔플라잉 라이브 '엔콘4 앙코르 : 렛츠 롤 엔포에버')를 개최한다. 해당 공연은 지난 3일 오후 8시 진행된 일반 예매를 통해 빠르게 전 회차 전석 매진을 기록했다.앞서 지난 5월 서울과 7월 부산에서 열린 단독 콘서트 2025 NFlying LIVE '&CON4 : FULL CIRCLE'(2025 엔플라잉 라이브 '엔콘4 : 풀 써클')도 전 회차 전석 매진을 달성했다. 팬들의 열렬한 성원에 힘입어 서울 공연은 추가 좌석을, 부산 공연은 추가 회차까지 오픈하며 인기를 실감케 했다.엔플라잉은 지난 5월 정규 2집 'Everlasting'(에버래스팅)을 발매하고 커리어 하이에 성공하며 완전체 시너지를 제대로 발휘했다. 이들은 현재 각종 대학 축제와 페스티벌, 대규모 월드 투어 등 다양한 무대를 통해 생생한 밴드 라이브와 폭발적인 에너지를 선보이며 뜨거운 호응을 얻고 있다. 이번 앙코르 콘서트에서 엔플라잉은 의미 있는 세트리스트로 데뷔 10주년의 피날레를 화려하게 장식할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr