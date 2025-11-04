/사진 = 어트랙트

그룹 피프티피프티가 사랑스럽고 당찬 에너지를 들고 컴백한다.피프티피프티는 4일 오후 6시 신보 ‘Too Much Part 1.’(투 머치 파트 원)을 공개한다.6개월 만의 컴백 신곡을 담은 세 번째 디지털 싱글 ‘Too Much Part 1’은 사랑의 시작을 게임처럼 즐기는 요즘의 감정 코드를 담아냈다고 소속사 측이 소개했다. 특히 두근거리고 긴장되는 에너지를 피프티피프티스럽게 유쾌하고 솔직하게 풀어냈다는 것.타이틀곡은 이른바 ‘피프티 팝’의 매력을 한껏 맛볼 수 있는 ‘가위바위보(Eeny meeny miny moe)’로 사랑을 시작하기 전의 미묘한 긴장감과 설렘을 ‘가위바위보’ 게임에 비유한 위트 넘치는 노래라고 전했다.피프티피프티가 데뷔 후 첫 힙합 장르에 도전한 수록곡 ‘Skittlez’(스키틀즈)는 미니멀한 힙합 무드의 곡으로 감정이 한꺼번에 터져 나오는 순간을 각기 다른 색의 캔디인 ‘스키틀즈’로 표현하는 등 피프티피프티만의 플레이 풀 한 감각을 보여주는 트랙이다.특히 이번 컴백 신보는 피프티피프티의 사랑스러운 에너지를 각기 다른 매력의 곡들에 녹여냈을 뿐 아니라, 글로벌 감각을 더해 재해석된 ‘가위바위보’ 영어 버전까지 수록되어 있는 등 더욱 많은 글로벌 리스너들에게 다가갈 예정이다.피프티피프티는 컴백에 앞서 지난 2일 서울 강남 도심에서 버스킹을 진행하고 신곡을 최초로 공개해 팬들은 물론 현장을 찾은 리스너들에게 뜨거운 반응을 얻었다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr