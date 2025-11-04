사진=더블랙레이블

그룹 올데이 프로젝트가 컴백을 알렸다.더블랙레이블은 3일 공식 SNS를 통해 그룹 올데이 프로젝트(올데이 프로젝트, 애니·타잔·베일리·영서·우찬)가 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'(원모어타임)의 커버 이미지를 공개했다.공개된 이미지에는 등을 돌린 사람들 가운데 포커싱된 올데이 프로젝트의 모습이 담겼다. 눈빛만으로도 강렬한 아우라와 존재감을 발산하는 다섯 멤버의 개성이 단 한 장의 이미지를 통해 도드라지며 새로운 음악에 대한 기대감을 키웠다.앞서 압도적인 사운드와 영상미를 자랑하는 트레일러 티저가 공개됐고, 싱글 'ONE MORE TIME' 선공개 일정과 12월 첫 EP 발매 소식을 전했다.지난 6월 데뷔한 올데이 프로젝트는 데뷔곡인 'FAMOUS'(페이머스)와 'WICKED'(위키드)로 음원 차트를 싹쓸이했다. 올데이 프로젝트의 첫 컴백은 어떤 모습일지 이목이 집중된다.올데이 프로젝트의 새 디지털 싱글 'ONE MORE TIME'은 오는 17일 오후 6시 발표된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr