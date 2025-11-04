사진=배우 한수아 인스타그램

배우 한수아가 걸그룹 있지 류진, 에스파 카리나와의 친분을 공개했다.한수아는 지난 2일 SNS에 '투게더!'라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 한수아, 류진, 카리나의 다정한 일상이 담겨 있다.한수아가 입술을 내밀고 찍은 세 컷 사진에는 류진이 함께했다. 한수아가 류진의 볼을 잡고 장난스럽게 뽀뽀하려는 포즈를 취하자 류진은 당황한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.즉석 사진 속에서는 세 사람이 모두 등장했다. 한수아, 류진, 카리나는 '한수아 프레임' 배경 앞에서 각자의 개성을 드러내며 능청스러운 포즈를 취했다. 카페와 식당에서 찍은 단체 셀카에서는 카리나가 머리 위로 휴대폰을 들고 촬영하는 이른바 'MZ샷' 구도를 연출했다. 세 사람의 정수리가 돋보이는 사진 속에는 환한 웃음이 가득했다.배우 노정의는 해당 게시물에 "나는! 나는!"이라는 댓글을 남기며 귀여운 질투를 드러냈다. 팬들 역시 "셋이 어떻게 친해진 거야?", "노정의 덕분에 알게 된 사이인가?"라며 반가움을 나타냈다.한수아는 지난해 KBS2 '미녀와 순정남', MBC '이토록 친밀한 배신자'에 출연하며 주목받았다. 최근에는 MBN '퍼스트 레이디'에서 이화진 역으로 시청자들과 만나고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr