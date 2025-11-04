사진=이솔이 SNS

영화감독 겸 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 반려견을 향한 애정을 드러냈다.이솔이는 지난 3일 자신의 인스타그램 스토리에 "광복이 털이 담긴 키링.. 귀엽다"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 이솔이가 강아지 모양의 키링을 노을 진 창을 배경으로 흔들고 있는 모습. 이솔이는 "광복이도 심장병 진단을 받았다"며 "겨울이보다 조금 더 진행된 상태라 숨을 가쁘게 쉬고 그래서 이뇨제를 시작했다"고 안타까운 반려견의 근황을 전했다.이어 이솔이는 "모든 관계엔 끝이 있다지만 헤어지는 건 언제나 받아들이기가 힘들다"며 "우리에게 얼마가 남았던 하루를 꽉 채워 행복하게 보내자 후회없이"라고 다짐했다. 그러면서 반려견이 오래오래 곁에 있게 해달라 소원했다.앞서 이솔이의 반려견 광복이는 지난 8월 갑작스러운 폐수종으로 산소방에서 잠시 생활한 적 있다.한편 이솔이는 박성광과 2020년 8월 백년가약을 맺었다. 당시 제약회사 10년차였던 이솔이는 과거 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에 출연해 빼어난 미모로 대중에 눈도장을 찍었었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr