[종합] 오상욱, 日 모델과 열애설 또 불거졌다…'국제 결혼'에 동공지진 "키 큰 여자가 이상형" ('동상이몽2')

펜싱 선수 오상욱이 국제 결혼 질문에 당황하며 열애설을 재점화시켰다.

지난 3일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 오상욱이 스페셜 MC로 출연했다.

이날 올림픽 금메달리스트 오상욱은 따고 싶은 금메달이 있다며 "가정적인 걸 좋아해서 금메달 신랑감이 되고 싶다"고 밝혔다.
이에 이현이가 "핑크빛 기류가 있는 거냐"고 묻자, 오상욱은 대답을 피했다. 국제결혼이냐는 추궁에도 말을 아꼈다. 오상욱은 지난해 한·일 혼혈 모델 하루카 토도야와 열애설에 휩싸였지만 별다른 입장을 내놓지 않은 바 있다.

이상형을 묻자 오상욱은 "가정적인 사람이 좋다. 유흥이랑 거리가 먼 사람"이라며 술, 담배, 클럽에 가지 않는 여자를 선호한다고 설명했다.

이어 192cm인 오상욱은 "내가 키가 커서 여성도 키가 컸으면 좋겠다. 전지현처럼 포스 있는 사람이 좋다"고 덧붙였다.

오상욱은 1시간에 한 번씩 화장실에 간다고 고백하며 "마실 게 눈 앞에 있으면 계속 마신다"고 설명했다. 그러면서도 "전립선에 근육이 있다. 충줄하다"고 자랑했다.

