김종국, 이수지/ 사진=텐아시아 DB
연애부터 다이어트까지 공감 지수 폭발 예능이 온다.

오는 5일 TV CHOSUN '잘 빠지는 연애'가 첫 방송된다. '잘 빠지는 연애'는 긁지 않은 복권 같은 미래의 내 남자, 내 여자와 함께하는 러브 다이어트 프로젝트이다. 첫 방송에서는 10인의 남녀 참가자가 AI 이미지로 비대면 첫 만남에 나선다.

MC 이수지와 유이는 첫 방송부터 참가자들의 사연에 몰입해 진정성 있는 응원을 전할 예정이다. 다이어트 토크 도중 김종국이 자신의 경험담을 이야기하자, 이수지는 "과체중은 2배로 힘들다"라며 재치 있게 받아쳐 현장을 웃음바다로 만든다.
사진 제공= TV조선 '잘 빠지는 연애'
유쾌한 공감 요정 이수지의 활약은 계속된다. 다이어트 목표를 '표준 체중'이라 밝힌 참가자에게는 "저도 삶의 목표가 평범한 사람이었다"며 격하게 공감해 폭소를 유발한다. 이처럼 참가자들의 고민에 귀 기울이고, 때로는 속 시원한 한마디로 분위기를 환기하는 이수지의 면모는 프로그램에 따뜻하고 유쾌한 에너지를 불어넣는다.

그런가 하면, 참가자들의 사연에 푹 빠진 유이는 급기야 자신의 연애 흑역사까지 공개하며 폭풍 공감을 이끌어낸다. "짝사랑도 많이 해봤다. 고백했다가 차인 적도 많다"며 솔직하고 유쾌한 입담을 더해 분위기를 한껏 띄운다. 이렇듯 이수지와 유이의 현실 공감 토크가 첫 방송의 분위기를 한층 뜨겁게 달굴 전망이다. 과연 MC들의 마음을 울린 10인의 참가자들은 어떤 사연을 품고 있을지 궁금증을 자극한다.

TV CHOSUN '잘 빠지는 연애'는 5일 오후 10시 첫 방송된다.

김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr

