1981년생 코미디언 신기루가 '배불리힐스'에서 서장훈과 동반 활약을 펼쳤다.신기루는 지난 2일(일) 공개된 디즈니+의 신개념 고칼로리 버라이어티 '배불리힐스' 12회에서 멤버들과 환상의 호흡을 발휘하며 믿고 보는 존재감을 보여줬다.신기루는 서장훈과 한 팀을 이뤄 저녁 식사 게임을 진행했다. 팀 배정 소식을 들은 신기루는 "졌어"라는 거침없는 한마디로 폭소를 유발하며 시작부터 서장훈과의 '대환장 케미'를 자랑했다.신기루는 상대 팀원에게 두부를 먹여야 하는 '네 죄를 사하노라' 게임에서 '원샷 원킬'로 나선욱에게 두부 먹이기에 성공하며 웃음을 터뜨렸다. 그녀는 이어진 대결에서 신동에게도 신속하고 정확하게 두부를 먹이며 게임에서 최종 승리했고, 서장훈에게 "나랑 하니까 안 되는 일이 없잖아"라며 기세등등한 모습을 보여 시청자들의 미소를 자아냈다.저녁 식사 시간, 신기루는 익산의 6미 한 상을 맛보며 멤버들과 훈훈한 분위기를 연출했다. 신기루는 "같이 나눠 먹자"며 따뜻한 마음을 보였고, 치킨, 순대, 찹쌀떡 등 다양한 음식을 평가하며 '맛잘알'다운 입담으로 보는 이들의 군침을 자극했다.신기루는 앞서 방송 중 '방귀 논란'으로 화제를 모았던 상황에 대해서도 솔직하게 사과했다. "거름 냄새나서 괜찮을 줄 알았지"라며 유쾌하게 상황을 모면했고, 이어 바리깡으로 민 그녀의 머리가 공개돼 또 한 번 웃음을 자아냈다. 이로써 신기루는 '방(귀)기루'에 이어 '밀기루'라는 새로운 별명까지 얻으며 '별명 부자'로 등극했다. 더 나아가 다음 회차에서는 신기루의 삭발식이 예고돼 기대감을 끌어올렸다.'배불리힐스'는 매주 일요일 오전 8시 디즈니+에서 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr