전 리듬체조 선수 손연재가 아들의 영재성을 자랑했다.

3일 손연재 유튜브 채널에는 '결혼했지만… 데이트는 하고 싶어'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 손연재는 아들 준연이와 일상을 공개했다. 최근 스티커 놀이에 푹 빠진 아들의 모습에 그는 "만든 사람 상 줘야 한다. 추석을 이걸로 보냈다"면서 "자기 전까지 무한반복한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.
1살 아들의 영재 기질을 자랑하기도 했다. 손연재는 아들에게 "헬리콥터 찾아달라"고 했지만, 아들은 책장을 넘기며 고개를 갸웃했다. 그는 "우리 애가 원래 천재인데, 오늘은 협조를 안 한다. 영재 모멘트 보여주자"고 안달해 폭소를 유발했다.

손연재는 친정엄마한테 육아를 맡긴 뒤 남편과의 데이트를 준비했다. 그는 "요즘 육아하고, 아이들 가르치느라 유튜브 촬영이 쉽지 않다. 피곤함이 쌓여서 얼굴에 드러나더라"고 토로했다.

데이트 준비 중 손연재는 "남편이랑 예전에는 데이트를 많이 했는데"라며 "'남편 요즘 우리 왜 안 사귀어?'라고 물었다. '사귀자'고 했더니 준연이 임신 했을 때 봤던 서커스 공연을 보러 가기로 했다"고 전했다.
비가 와도 즐거운 둘만의 데이트. 손연재는 "준연이 임신했을 때 보러 왔는데, 1막 끝나고 빼가 땡겼다. 남편한테 말하면 가자고 할까봐 꾹 참았다"고 털어놨다. 손연재는 순간순간 아들과 똑같은 남편의 모습에 미소를 지었다.

손연재느 공연이 끝난 후 "데이트하는 기분이 좋았다. 공연 분위기도 좋았다"면서 "비도 오고 그냥 준연이나 볼까 하다가 나왔는데, 데이트하길 잘한 것 같다"고 이야기했다.

그러면서 "러시아 전지훈련 때 공연을 많이 봤다. 요즘처럼 핸드폰을 보느라 스크린 중독인 시대에, 온전히 집중하게 하는 시간, 오프라인 사람들이 다 같이 너무 좋아하고 감동받고 그런 경험이 좋았다"고 소감을 전했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

