사진=유튜브 '고준희 GO'

배우 고준희가 소유한 샤넬백을 공개했다.3일 유튜브 채널 '고준희 GO'에는 '120만원으로 샀던 샤넬썰… 싹 다 공개합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.고준희는 과거 "샤넬백 몇 개 가지고 있냐고? 그걸 어떻게 새?"라는 발언을 한 뒤 '사치' 이미지가 부각된 바 있다. 그는 "'셀 수 없이 많은 샤넬을 가지고 있는 고준희'라는 기사가 났던데, 이 기회에 샤넬백이 몇 개인지 세어보겠다"고 밝혔다.가방장에서 무려 3칸을 차지하고 있는 샤넬백. 고준희는 "더 많았는데, 나눠주고, 중고판매하고, 엄마와 함께 쓰는 것도 있다"고 설명했다.이날 고준희가 꺼낸 샤넬백은 12개. 주로 클래식 라인 위주로 확고한 취향을 드러냈다. 첫 샤넬백에 대해 그는 "성인식 때 아빠에게 받은 첫 명품백이다. 파리로 촬영갈 일이 있어서 면세점과 파리 현지 구매를 가족들이 함께 고민했다. 결국 파리에서 120만원 주고 샀다"고 이야기했다. 현재 같은 모델 가격은 약 1,800만원 정도다.현재의 10분의 1 가격에 스태프가 놀라자 고준희는 "대부분 20대에 산 가방이다. 그래서 2~300만원대에 샀다. 일찍 태어나서 가능했다. 지금은 1500만원 정도잖냐"고 말했다.고준희는 "첫 명품백 선물 이후에는 내 돈으로 사야하잖냐. 20대 때 부모님이 돈 관리를 해서, 내가 버는 돈의 90%는 저금하고 10%만 쓸 수 있었다. 샤넬백 사려고 미친 듯이 일을 해야 했다. 2~3시간 자면서 미니시리즈 찍었는데, '지금 일어나면 샤넬백 살 수 있다!'하면서 일어났다"고 털어놨다.23살쯤 내돈내산 샤넬백을 구입했다고 밝힌 고준희는 "사실 돈 모아서 부모님 선물을 먼저 사드려서 내건 기억이 잘 나지 않는다"면서 효녀 면모를 드러냈다. 그러면서 촬영갈 때 샤넬백을 들고 갔다가, 인천공항 세관에 걸려 "국내에서 샀다"고 호소했던 에피소드도 전했다.고준희는 화려한 유행템을 공개하며 "이거 예쁘지? 나보다 네가 좋아할 스타일 같다. 이따 가져가라"면서 스태프에게 선뜻 선물했다. '부자 언니' 면모에 스태프는 "아니에요"라면서도 웃음을 숨기지 못했다.그 밖에도 A4 크기의 대본을 넣기 위해 산 점보 사이즈 백, GD가 매서 화제가 됐지만, 그저 백팩이 좋아서 산 백팩 등을 뽐냈다. 레드템에 대해서는 "아빠가 줄 서서 사 온 가방"이라며 고마움을 내비쳤다.베이지색 가방 언박싱까지 한 고준희는 "샤테크 하려고 한 게 아니다. 그냥 일찍 태어나서 이렇게 됐다. 지금은 똑같은 가방 못 산다. 비싸다"면서 "가방 사둔 건 딸을 낳을 거기 때문에 괜찮다. 아니면 며느리가 있잖냐"고 너스레를 떨었다.고준희는 "명품이나 비싼 물건을 소개하는 건, 자랑하자는 게 아니다. 유튜브를 계속 할 거니까, 소개 안 하면 과장되는 부분이 있는 것 같다. 앞으로도 궁금해하는 부분을 보여주고 싶다"고 강조했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr