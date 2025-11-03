'억대 연봉' 김희선, 결혼 후 일 끊겼다더니…"죽을 것 같아" 복귀 간절 ('다음생은')

사진제공=TV조선

김희선이 복귀에 대한 간절한 소망을 내비친다.오는 11월 10일 오후 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장생활에 지쳐가는, 마흔 하나 세 친구의 더 나은 ‘완생’을 위한 좌충우돌 코믹 성장기다.김희선, 한혜진, 진서연이 인생에서 가장 불안하고 혼란한 시기로 꼽는 제2의 사춘기 불혹에 직면한 20년 지기 3인방으로 출격해 기대감을 모은다.3일 공개된 1회 예고 영상에서는 경력 단절, 육아, 이혼, 난임, 결혼 등 생생한 현실 스토리가 펼쳐져 공감을 일으킨다.먼저 “여자한테 결혼은 무덤이자 지옥이야”라는 조나정(김희선 분)의 외침과 함께 아들 둘을 키우느라 피곤함에 쓰러지는 ‘경단녀’ 주부의 고단한 삶이 그려진다. 결국 아이들과 야단법석 약속 장소에 등장한 조나정에게 “너는 몇 년 만에 외출인데 애들 맡길 데도 없니?”라며 절친 구주영(한혜진 분), 이일리(진서연 분)는 원성을 쏟아내고, 남편 노원빈(윤박 분)조차 얄밉게 박장대소한다. 조나정은 한숨을 내쉬면서도 “충분히 행복해”라고 읊조려 웃픈 현실을 드러낸다.이어 “아기 가지려고 하는 게 잘 안돼?”라는 조심스러운 이일리의 질문과 함께 남편이 오기를 하염없이 기다리던 구주영이 늦게 들어온 남편에게 끝내 분통을 터트리는 모습이 펼쳐진다. “남편은 영 비협조적이야”라며 씁쓸하게 말하는 구주영의 목소리에 울적한 속마음이 고스란히 담긴다.이일리는 연하의 남자 친구에게 “난 결혼 관심 없잖아”라는 쿨함을 내비치면서도, “이 자식은 왜 이렇게 톡을 씹어”라고 불안해하는 극과 극 상반된 내면으로 시선을 모은다. 특히 이일리는 “아까부터 무슨 잔소리를 그렇게 아줌마처럼 해?”라는 남자 친구의 일침에 말을 잇지 못하는 모습으로 반전을 일으킨다.마지막 장면에서는 아이들을 재운 후 어두운 거실에서 홈쇼핑을 시청하다 자신의 기념 트로피를 쳐다보던 과거 억대 연봉 쇼호스트 조나정이 “너네 속였어. 입 밖으로 꺼내면 더 비참해질까 봐”라며 “나 일하고 싶어 죽을 것 같아”라고 복귀에 대한 간절함을 드러낸다. 이에 이일리가 “그럼 해. 근데 뭘 망설여?”라는 응원을 더하면서 기대감을 높인다.제작진은 “김희선, 한혜진, 진서연이 ‘다음생은 없으니까’를 통해 ‘불혹’이라는 제2의 사춘기를 겪고 있는 ‘으른 동지’들에게 보내는, 현실 공감 200% 응원의 함성을 함께해달라”고 전했다.‘다음생은 없으니까’는 오는 11월 10일 오후 10시 첫 방송되며 넷플릭스에서 스트리밍 된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr