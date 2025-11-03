사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 이창훈이 전여진 사진을 찢어버린 일화를 공개했다.2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 이창훈이 17살 연하 아내와의 만남에 대해 이야기했다.이날 이창훈은 집에 놀러 온 김승수에게 앨범을 공개했다. 앨범 속에는 양정아, 손태영과 일본에서 찍은 사진이 나왔고, 김승수는 절친 사진을 보다가 "여기 네 전 여친 사진은 없냐"고 돌발 질문을 던졌다.이창훈은 "전 여친 사진이 2장 있었는데, 아내가 그걸 본 거다. 얼른 찢어버렸다. (안 그러면) 끝난 거야. 쫓겨나는 거야"라고 다급한 순간을 회상해 웃음을 안겼다.김승수가 "이 앨범에 있는 거면 방송활동 하며 만났던 분이냐?"고 묻자, 이창훈은 "한 명 있었다. 한 명은 비연예인이다. 동료니까 그러려니 넘어갈 줄 알았다"고 토로해 폭소를 유발했다.지난 2008년 17살 연하 아내와 결혼한 이창훈은 "내가 군대 갔을 때 아내는 4살이었다. 처가에서 17살 연상을 만나게 허락해 주겠냐 싶었는데, 아내가 '아빠가 좋아하시더라'고 했다. 그래서 우리 엄마랑 식사 자리를 마련했다"고 전했다.이창훈은 "아내가 엄마를 만난 다섯 번째 여인이었다"고 TMI를 밝히며 "보통 여친을 만나면 엄마가 '두 사람 일이니까 엄마는 빼달라'고 하는데, 이번에는 엄마가 막 웃더라. 먼저 '밥 한 번 더 먹자'고 하더니 '쟤다, 결혼해라' 하셨다"며 결혼 허락받은 일화를 공개했다.한편, 이창훈은 나이 차이 많은 상대와의 연애에 대해 "운명인 것 같다. 예전에는 선물 많이 사주고, 돈 많이 쓰면 결혼하는 줄 알았다. 그래서 전 여친한테 차도 사줬었다"고 고백해 놀라게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr