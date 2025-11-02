사진=tvN '바다 건너 바퀴 달린 집'

'바퀴 달린 집' 장나라가 천사같은 마음을 드러냈다.2일 방송된 tvN '바다 건너 바퀴 달린 집'(이하 '바달집')에서는 성동일, 김희원 장나라가 게스트 공명과 함께 북해도 첫날 여행을 마쳤다.이날 성동일은 초밥 3종 세트를 만들어 감탄을 자아냈다. 김희원은 묵은지 와규 초밥을 극찬하며 "나라야, 난 네가 먹는 게 제일 좋아"라고 애정을 표현했다. 장나라가 "저 돼지 되면 어떡하죠?"라고 묻자, 그는 "넌 돼지 될 상이 아니"라고 답해 웃음을 안겼다.잠자리 정할 시간이 되자 멤버들은 고민에 빠졌다. 여자 1명, 남자 3명으로 실내 취침과 텐트 인원을 나누기 애매한 상황. 이때 장나라가 먼저 "저 텐트 자도 괜찮다"고 자원했다.공명이 "추울 것 같다"고 걱정하자, 장나라는 "옷 많이 입고 자면 된다"면서 "오랜만에 (공명이) 왔는데 세 사람이 같이 자라"고 배려했다.선뜻 나서는 사람이 없는 가운데 김희원은 "그러시죠"라며 "난 공명이 가면 울 것 같다"고 너스레를 떨었다. 장나라의 눈빛을 느낀 그는 "날 너무 가식적인 놈으로 보지 말라"며 제발 찔려했고, 장나라는 "단 한마디도 하지 않았다"며 억울해했다. 침묵하던 성동일은 "나 진짜 너 좋아해"라며 '애착후배' 김희원에게 사랑을 드러냈다.장나라의 첫 텐트 취침에 성동일은 바로 옆에서 텐트 취침을 했다. 혼자 텐트에서 자는 장나라가 무서워할까봐 함께 하기로 한 것. 성동일은 자기 전까지 "나라야 괜찮지?"라며 확인했고, 장나라는 씩씩하게 "좋아요"라고 답했다.첫 실내 취침인 김희원 또한 공명에게 따뜻한 안쪽 자리를 양보하며 훈훈한 선후배 관계를 보였다.한편, 장나라는 기상 직후 과자와 우유를 흡입해 눈길을 끌었다. 성동일이 안부를 묻자 장나라는 "처음에는 약간 무서웠는데, 코 고는 소리가 가까이에서 들리더라"며 곁을 지켜준 그에게 고마움을 내비쳤다.성동일은 아침부터 폭풍 군것질하는 장나라에게 "너 원래 많이 먹지? 너 말할 때 빼고 항상 뭘 먹고 있다"고 말했다. 장나라는 "제가 먹은 양의 총합을 뭉쳐놓으면 생각보다 많지 않다. 그런데 여기 와서 많이 먹긴 한다"고 이야기했다.그러면서 "맛있는 거 만들어서 먹이고 선배님만 운동하고 너무하다"고 불만을 제기했다. 성동일은 "내 나이 되면 남들이 잘되는 게 얼마나 배 아픈 줄 알아?"라고 농담을 던졌고, 장나라는 "다음에는 미운 놈 특집으로 하자"고 제안해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr