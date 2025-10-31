SNS

배우 구혜선이 졸업사진을 찍었다.31일 구혜선은 자신의 계정을 통해 "조기졸업을 목표로 졸업사진을 찍었습니다. 필승!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 구혜선은 사진관에서 카이스트 석사 학위 가운을 입고 미소를 짓고 있다.한편 구혜선은 1984년생으로 41세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격한 바 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr