배우 구혜선이 졸업사진을 찍었다.
31일 구혜선은 자신의 계정을 통해 "조기졸업을 목표로 졸업사진을 찍었습니다. 필승!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 구혜선은 사진관에서 카이스트 석사 학위 가운을 입고 미소를 짓고 있다.
한편 구혜선은 1984년생으로 41세다. 구혜선은 30대 후반의 나이에 대학에 복학해 성균관대 수석 졸업장을 얻으며 얼굴만 예쁜게 아닌 지성미도 뛰어난 배우임을 입증한 바 있다. 뿐만 아니라 2024년 6월 카이스트 과학저널리즘대학원프로그램 공학 석사 과정에 최종 합격한 바 있다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
