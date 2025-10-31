SNS

이호선 교수가 고인이 된 백성문 변호사를 추모했다.31일 이 교수는 자신의 계정에 "백성문 변호사는 늘 귀엽고 젠틀했습니다. 늘 만면미소 가득 웃는 낯이었고 누구와도 격없이 잘 지냈지요. 뉴스패널로 오래 함께했기에 정이 깊었습니다. 선영씨와 혼인한 날 사진입니다. 통퉁 부은 채 갔더니 '누나'하며 걸어와 저를 덥석 안아주더군요. 부고를 받고 울고말았습니다. 젊고 유능하고 아름다웠던 그 삶을 기억하며 떠나는 그 걸음을 애도합니다. 백성문변호사의 명복을 기도합니다 R.I.P."라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 이 교수는 백 변호사의 결혼식에 하객으로 참석했던 모습. 백 변호사는 새 신랑의 미소를 보였다. 앞서 백 변호사는 2019년 김선영 YTN 앵커와 결혼했다.31일 유족에 따르면 백 변호사는 이날 오전 2시 8분 분당서울대병원에서 가족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다. 향년 52세.백 변호사는 MBN '뉴스파이터', JTBC '사건반장'을 비롯해 YTN, 연합뉴스TV 등 다수의 종합편성·보도 채널 프로그램에 출연, 사회·법조 현안을 쉽고 명확하게 해설해 시청자들의 신뢰를 받았다. 또 유튜브 정치 토크쇼 '정치왓수다'에서도 활약했다.빈소는 서울아산병원 장례식장 35호실에 마련됐다. 발인은 내달 2일 오전 7시, 장지는 용인공원이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr