/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 : 스튜디오C1

전 야구 선수 유희관이 상대 타자의 벽에 당황한다.스튜디오C1 야구 예능 프로그램 ‘불꽃야구’ 27화에서 불꽃 파이터즈는 연천미라클 타자들을 틀어막고자 각고의 노력을 펼친다.앞서 불꽃 파이터즈와 연천미라클은 역대급 투수전을 펼치며 4회 말까지 0:0의 접전을 이어갔다.27화 방송에서도 이 같은 양상은 지속된다. 파이터즈 선발투수 유희관은 긴장이 될 만한 상황에도 불구하고 컨트롤 아티스트다운 제구를 뽐낸다. 과거 에이스 시절을 회상하게 만드는 피칭에 경기장엔 기대와 긴장감이 동시에 흐른다.하지만 연천미라클 타자들 역시 고도의 집중력을 발휘하며 유희관을 상대한다. 유희관은 칼제구 된 변화구로 타이밍 싸움에 나서지만, 속지 않는 상대 타자의 벽에 당황한다. 그가 타자와의 싸움에서 꺼내 들 최후의 무기는 무엇일지, 자존심 싸움에서 승리할 사람은 누구일지 궁금해진다.굳건한 파이터즈 마운드의 맞상대인 연천미라클 측에서는 경기도리그 방어율 1위를 기록 중인 투수가 올라온다. 파이터즈는 상대 마운드를 무너뜨리겠다는 각오로 타석에 들어서지만, 이는 쉽지 않다. 적장 김인식 감독은 파이터즈의 중심 타자 이대호가 등장하자 수비 위치를 조정시키며 그를 꼭 막겠다는 의지를 보여준다. 이대호가 연천미라클의 견고한 수비를 뚫어낼 수 있을지 관심이 집중된다.양 팀 모두 공격의 물꼬가 트이지 않는 가운데, 유희관은 본인을 상대로 성적이 좋은 상대 타자를 맞이한다. 유희관의 공에 거침없이 방망이를 휘두르는 이 타자는 파이터즈를 놀라게 하는 경기력으로 시선을 사로잡는다. 과연 유희관이 칼 같은 제구력으로 그를 제압할 수 있을지 귀추가 주목된다.앞서 유희관은 2009년부터 2021년까지 연봉으로만 약 29억, 인센티브를 포함하면 최대 36억대의 수입을 올린 것으로 알려졌다. 2021년에는 FA로 나와 연봉 3억원, 인센티브 7억원을 체결했다. 이를 다 합하면 최대 약 46억대의 수입이다.오는 11월 3일(월) 저녁 8시 스튜디오C1 공식 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr