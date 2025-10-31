사진=지드래곤 관계자 SNS

사진=지드래곤 관계자 SNS

가수 지드래곤이 자유분방한 면모를 보였다.지난 30일 지드래곤의 관계자가 운영하는 것으로 알려진 인스타그램 계정에는 "벌써 일년전이라니"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들과 하나의 영상을 게재됐다.공개된 게시물들 속에는 지드래곤이 자신의 집으로 보이는 공간에서 tvN 예능 '유퀴즈 온 더 블럭'을 시청하고 있는 모습. 특히 지드래곤은 시청 중간중간 몸을 꼬거나 부엌으로 보이는 공간에선 개구진 표정을 짓는 등 몸을 가만히 두지 못하고 있어 눈길을 끌었다.한편 지드래곤은 지난 2월, 약 11년 5개월 만에 솔로 정규 3집 '위버멘시'(Übermensch)를 발표했다. 이후 월드 투어를 이어갔고, 한류 확산과 대중음악 발전에 기여한 공로를 인정받아 최근 열린 '2025 대한민국 대중문화예술상' 시상식에서 옥관문화훈장을 수상, 최연소 문화훈장 수훈자가 됐다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr