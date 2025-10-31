사진=이준수 SNS

배우 이종혁의 아들 이준수가 수시 2차 시험을 위해 다시 세종대학교를 찾았다.이준수는 31일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 세종대학교 마크가 그려져 있는 건물이 보여 이준수가 수시 2차 시험을 위해 세종대학교를 찾았음을 짐작케 했다.앞서 이준수는 지난 22일 중앙대학교 공연영상창작부 연극과, 세종대학교 영화예술학부 연기예술과에 각각 지원, 1차 모두 합격해 2차 전형을 앞두고 있음을 알렸다.오늘 시험을 치룰 세종대학교 영화예술학과에는 배우 공효진, 유연석, 신혜선, 윤진이, 정인선 등이 졸업생으로 있다.2차 수시 결과는 오는 11월 13일 수능일 전후를 기점으로 나올 것으로 보인다.한편 이준수는 올해 만 17세로 현재 고양예술고등학교 연기과에 재학 중이다. 아빠를 따라 배우의 꿈을 꾸고 있으며 현재 유튜브 채널 '10준수'를 운영하고 있다. 부친 이종혁은 서울예술대학교 출신이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr