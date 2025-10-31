김태리, 부드러움과 강인함의 공존[화보]

사진제공=매니지먼트mmm

배우 김태리가 한계 없는 다채로운 매력을 뽐냈다.31일 소속사 매니지먼트mmm은 패션 매거진 마리끌레르 코리아와 함께한 김태리의 11월호 화보 비하인드를 공개했다.사진 속 김태리는 부드러움과 강인함이 공존하는 눈빛으로 카리스마를 뿜어내고 있다. 다양한 스타일링을 소화하는 것은 물론, 자연스러운 포즈와 표정으로 한계 없는 매력을 발산하고 있다.김태리는 신비로웠다가 사랑스러웠다가 순간순간 변모하는 다채로운 면면들로 현장의 감탄을 자아냈다고 한다.김태리와 함께한 화보는 마리끌레르 코리아 11월호와 SNS, 홈페이지에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr