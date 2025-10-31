[종합] 김민재, 친모와 40년간 생이별했다…"엄마라고 부르고파"('각집부부')

/ 사진=텐아시아DB

사진=tvN STORY '각집부부' 영상 캡처

배우 김민재가 40년 가까이 만나지 못한 친어머니를 향한 그리움을 꺼내놓으며 눈물을 훔쳤다.30일 방송된 tvN STORY '각집부부'에서는 김민재가 출연했다.김민재는 "부모님이 시내에서 큰 구두 가게를 운영했는데 그게 망했다. 생활이 넉넉하지 않았다"고 회상했다. 이어 "아버지와의 갈등이 깊어졌다. 한 번은 묻고 싶다. 만나야 하나 말아야 하나, 족쇄처럼 채워져 있는 그런 고민을 이제 안 하고 만나서 마주하고 싶다"고 털어놓았다. 김민재는 어머니가 계신다는 대구를 찾았다.김민재는 어머니 집 근처 카페에 잠시 들렀다. 그는 카페 사장님에게 그간의 사연을 털어놓으며 조심스러운 마음을 내비쳤다.김민재는 4년 전 어머니의 SNS에 친어머니가 남긴 댓글을 발견했다고 밝혔다. 그는 "팬인 척 댓글을 다셨는데, 한눈에 어머니임을 알았다"고. 이어 "엄마와 떨어져 산 지 너무 오래됐지만, 보고 싶다는 마음은 여전히 남아 있다"며 그리움을 드러냈다.김민재는 어머니에게 먼저 DM을 보내 만남을 요청했다. . 어머니는 "나도 보고 싶다. 너 생각하면 가슴이 먹먹하다”는 내용에 김민재는 눈물을 감추지 못했다.김민재는 "40년간 '엄마'라는 말을 한번만이라도 불러보고 싶었다"며 엄마에 대한 진심이 담긴 편지를 써내려갔다. 어머니의 집을 찾은 김민재는 선뜻 초인종을 누르지 못하고 망설였다. 그러면서 "찾아가는 것도 조심스러웠다. 갑자기 집에 찾아가는 건 실례라고 생각했다"며 결국 우편함에 편지만 두고 돌아섰다.김민재는 편지를 읽으며 눈물을 흘렸다. 편지에는 '건강은 어떠시냐. 제 편지가 엄마의 일상을 방해하는 일이 없었으면 좋겠다. 지금 상황을 제가 어떻게 행동해야 할지 모르겠지만 여기 엄마가 사시는 동네에 왔다. 여기 비탈길 가을 거리를 걸으셨을까. 오전 산책 시간이나 초저녁엔 여기를 지나치셨을까. 어쩌면 내가 걷는 이 길에 엄마가 서 계셨을까. 제가 지나는 길이 모두 함께 계시는 느낌을 받았다. 올리브 나무를 선물로 가져왔는데 집까지는 전달을 못하고 어쩌면 여기에 오신다면 가끔 저를 한번만 떠올려달라. 엄마를 응원하고, 사랑한다'라는 내용이 담겨 있었다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr