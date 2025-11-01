사진=KBS2

넷플릭스 '더 글로리'(2022~2023)에서 손명오 역으로 강한 인상을 남겼던 배우 김건우가 올해 '은중과 상연'을 통해 약 2년 만에 이미지 변신에 성공했다. 이어 또 다른 캐릭터로 시청자들을 찾아갈 예정이다.11월 1일 토요일 밤 9시 20분 첫 방송 예정인 KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 '마지막 썸머'는 어릴 적부터 친구인 남녀가 판도라의 상자 속에 숨겨둔 첫사랑의 진실을 마주하게 되면서 펼쳐지는 리모델링 로맨스 드라마다. 첫 방송을 이틀 앞두고 예비 시청자들의 기대감을 높일 핵심 관전 포인트를 짚어봤다.'마지막 썸머'는 이재욱, 최성은, 김건우 등 대세 배우들의 만남으로 방영 전부터 높은 관심을 모았다. 특히, 이재욱은 데뷔 후 처음으로 1인 2역에 도전해 쌍둥이 형제 백도하와 백도영의 미묘한 차이와 복잡한 감정선을 섬세하게 그려내며 극의 몰입도를 높일 예정이다.최성은은 여름이 지긋지긋한 공무원 송하경 역을 맡아, 이재욱이 연기하는 도하와 땅콩집 소송으로 얽히며 티격태격 찐친 케미를 선보인다. 여기에 김건우가 도하의 변호사 서수혁 역으로 합류, 도하와 하경을 둘러싼 흥미진진한 삼각관계를 형성하며 극에 긴장감을 불어넣는다고.'마지막 썸머'는 주연을 넘어 다양한 인물들의 서사로 극을 풍성하게 채운다. 도하와 하경, 그리고 도영의 과거와 현재를 오가는 에피소드를 시작으로 파라아이스하키 선수 오승택(안동구 분)과 그의 여자 친구 이슬(정보민 분) 커플의 애틋한 현실 로맨스까지 각자만의 아픔과 사연을 가진 캐릭터들이 서로 얽히고설키며 만들어낼 갈등과 성장의 이야기는 시청자들에게 깊은 공감과 몰입을 선사할 것으로 기대를 모은다.드라마의 주요 배경인 '땅콩집'과 '파탄면'은 단순히 장소를 넘어 작품의 서사를 이끌어가는 중요한 역할을 한다. '땅콩집'은 주인공들의 과거 추억이 담긴 공간이자, 현재 두 사람을 팽팽하게 엮는 소송의 중심지로 작용한다. 정겨운 시골 마을 '파탄면'은 가을에 찾아오는 '마지막 썸머'의 여름의 청량함과 아름다운 풍경을 담아내 특별한 영상미를 선사한다는데.하경이 일하는 파탄면사무소를 중심으로 살아가는 백기호(최병모 분), 전남진(안창환 분), 전예은(강승현 분), 김다예(채단비 분) 등 다양한 조연 캐릭터들의 이야기는 예비 시청자들에게 유쾌함을 안길 예정이다.'마지막 썸머'는 11월 1일(토) 밤 9시 20분 첫 방송을 앞두고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr