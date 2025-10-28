/ 사진제공=tvN

배우 임지연이 이정재와의 호흡에 대해 언급했다.28일 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’의 온라인 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 연출을 맡은 김가람 감독과 배우 이정재, 임지연, 김지훈, 서지혜가 참석했다.'얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우 임현준(이정재 분)와 정의 실현에 목매는 연예부 기자 위정신(임지연 분)의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다. 하루가 멀다 하고 별의별 사건이 터지는 스펙터클한 연예계에 얄미운 악연으로 얽힌 톱스타와 연예부 기자의 이야기를 다룬다.앞서 이정재(53)와 임지연(35)은 18살이라는 적지 않은 나이 차로 로맨스 연기에 대해 우려를 받았던 바 있다.서로의 호흡을 묻는 질문에 임지연은 "내가 이정재 씨를 추천한 것은 맞다"며 "대본을 보고 이정재 선배가 임현준이라는 캐릭터를 대한민국에서 가장 잘할 것 같다는 생각이 들었다. 그래서 수줍게 문자로 함께 했으면 좋겠다고 말씀드렸다. 내가 꽂은 건 아니다"라며 부인했다.임지연은 이정재에게 '팩폭'을 쏟아내는 역할이라고. 임지연은 "극 중 배역의 관계성 자체가 허당미가 있는 임현준과 '팩폭'을 하는 위정신이 엮이며 벌어지는 일"이라며 "그래서 몰입하다 보니 자꾸 현장에서 이정재 선배님께 구박 아닌 구박을 하게 된다"고 입을 열었다.그러면서 임지연은 "그럴 때마다 카타르시스를 느낀다. 어제도 느꼈고, 내일도 느낄 예정이다. (이정재가) 뭘 해도 다 받아준다. 그래서 연기하기 편하다. 어떤 걸 해도 다 받아주시니까 연기를 넘어서 실제 케미가 나오는 거 같다"고 밝혔다.이를 들은 이정재는 "'팩폭'을 막 쏟아붓더라. 나도 맞받아치면 현장 분위기 안 좋아질까 봐 참는 것뿐"이라고 말했다.tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’은 오는 11월 3일(월) 저녁 8시 50분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr