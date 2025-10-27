/ 사진 제공: tvN

한석규가 아들 죽음의 진실을 파헤친다.tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’(극본 반기리/ 연출 신경수/ 기획 스튜디오드래곤/ 제작 두프레임) 11회에서는 신사장(한석규 분)이 과거 자신의 아들을 죽였던 윤동희(민성욱 분)를 상대로 진실을 파헤치는 심문을 시작한다.앞서 신사장은 15년 전 아들을 죽인 윤동희의 행적을 추적하던 중 그 배후에 국가법무병원 병원장 이허준(박혁권 분)이 있음을 확인하며 그동안 감춰져 있던 진실의 문턱에 다다랐다.이후 스스로를 미끼로 삼아 윤동희와 이허준의 시선을 끈 신사장은 마침내 자신을 죽이러 온 윤동희를 정면으로 맞닥뜨렸고 단 한순간의 주저함도 없이 스패너를 휘둘러 윤동희를 쓰러뜨렸다.공개된 사진 속에서는 신사장이 윤동희를 납치한 충격적인 현장이 포착됐다. 검정 작업복에 장갑까지 제대로 착용한 신사장은 윤동희 앞에 어린 아들의 사진을 내밀며 분노 서린 눈빛을 번뜩이고 있다. 협상 테이블을 주도할 때와 사뭇 달라진 신사장의 모습은 돌이킬 수 없는 일이 벌어질 듯한 섬뜩한 분위기까지 형성하고 있다.온몸이 결박된 채 피투성이 얼굴로 앉아 있는 윤동희의 초라한 행색 역시 사태의 심각성을 여실히 드러낸다. 무엇보다 신사장은 윤동희에게 아들이 왜 죽어야 했는지, 그날의 진실을 묻기 위해 매우 필사적이었다. 심문의 시간 속 신사장이 윤동희에게 듣게 될 사건의 내막은 무엇일까.27일 저녁 8시 50분 방송될 tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’ 11회가 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr