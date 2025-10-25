사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

사진=MBC '나 혼자 산다'

'나 혼자 산다' 옥자현이 김대호와의 썸을 부정했다.24일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 '제1회 순진무구 가을 운동회'가 시작됐다.이날 옥자연 등장에 전현무는 "대호의 반쪽"이라고 표현했다. 버스에서 기안84는 "오늘 대호님 오시냐? 두 분이 친하니까"고 물었다. 옥자연은 "연락을 안 해서 모른다. 오시나요?"라면서 김대호와의 관계에 선을 그었다.앞서 김대호는 코쿤, 옥자연과 함께한 '대자연' 편 당시 옥자연과 함께한 시간이 "정말 좋았다"며 설레는 마음을 드러낸 바 있다.MBC 사장이 보낸 헤어기기, 공기청소기 등 고가의 전자기기와 한우세트 등이 상품으로 공개된 가운데 MBC 신입 아나운서 고강용이 진행을 맡았다.첫 경기 줄다리기부터 예민하게 반응하던 구팀과 무팀. 두 번째 경기인 밀가루 옮기기에서 구팀은 승리의 의지를 불태웠다.그 가운데 김대호는 옥자연이 넘겨준 밀가루를 받고 혼자 미소를 지으며 밀가루를 날렸다. 그 모습에 기안84는 "쟤 왜 저래. 진짜 좋아하나봐"라고 말했고, 박나래는 "미쳤나봐"라며 한숨을 쉬었다. 코쿤은 "대자연 갔을 때도 진심이었나?"라며 궁금증을 드러냈다.현장에서도 전현무는 "너 왜 여기서 연프를 찍어?"라고 꼬집어 말했다. 그러나 김대호는 계속 옥자연을 향한 설레는 마음을 내비치며 게임에 집중하지 못했다.기안84는 "고백 한번 시원하게 하지"라며 응원했고, 코쿤은 "명동 한복판에서 '너 내 여자 할래?'"라고 예를 들어 폭소를 유발했다.한편, 전현무는 홀로 슈트를 입고 게임에 참여하게 된 고강용의 옷이 더러워지자 "드라이값 줄게"라고 말했다. 안재현은 "양복 사주는 게 아니라 드라이값 주는 거냐"고 물었고, 구성환은 "못났다. 후배 양복 하나 사주지"라는 말로 전현무를 무안하게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr