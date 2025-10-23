사진=김강우 유튜브

사진=김강우 유튜브

배우 김강우가 아내이자 한혜진의 친언니 한무영 씨의 얼굴을 처음 공개했다.지난 22일 김강우의 유튜브 채널에는 '드디어 공개! 포항 & 안동 가족 MT! 두둥~ 그리고 제 아내 한무영 님 첫 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에서 김강우는 편집본을 보던 중 "어떡하지"라며 고민하다가 아내에게 전화를 걸었다. 그는 "포항 편을 보는데 혜진이랑 시온 아빠 얼굴은 다 나오는데 당신만 가리면 좀 이상할 것 같다"고 말하며 얼굴 공개 여부를 물었다.이에 한무영 씨는 "그냥 까지 뭐. 어차피 내 얼굴 하도 나와서 이제 다 알지 않냐"고 답했다. 이어 "근데 좀 뚱뚱하다"고 걱정하자, 김강우는 "하나도 안 뚱뚱하다"고 말하며 다정한 면모를 보였다.공개된 영상에는 김강우가 처가 식구들과 함께 포항으로 가족 여행을 떠난 모습이 담겼다. 김강우는 "처가 식구들은 1년에 한 번씩 다 같이 MT를 간다. 막내 동서가 포항의 새 보금자리를 잡아서 가족 모두를 초대했다"고 설명했다. 막내 동서인 축구선수 기성용이 포항 스틸러스 소속으로 이적하면서 여행 장소가 포항으로 결정됐다.숙소에 도착한 김강우는 막내 처제 한혜진과 기성용의 환영을 받았다. 이 과정에서 한무영 씨의 얼굴도 함께 공개됐다. 한혜진 옆에 앉은 한무영 씨는 뚜렷한 이목구비를 드러내며 동생과 닮은 외모로 시선을 끌었다.이날 가족들은 함께 저녁 식사를 즐기고 밤바다를 바라보며 여유로운 시간을 보냈다. 기성용은 "서울에 있다가 내려오니까 여유가 확실히 있다. 편안하고 바다가 있으니까 좋다"고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr