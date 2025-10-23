/사진 = 하이브레이블즈

그룹 앤팀(&TEAM)이 지난 22일 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 한국 미니 1집 'Back to Life'(백 투 라이프)의 하이라이트 메들리를 공개했다.'BREATH(숨)'·'GAZE(응시)'·'ROAR(포효)' 세 가지 버전 콘셉트 속 아홉 멤버의 다채로운 매력과 6곡의 음원 일부 구간이 담긴 영상이다.메들리는 펑키한 힙합 비트와 경쾌한 멜로디가 어우러진 'Lunatic'(루나틱)으로 시작된다. 이어지는 'MISMATCH'(미스매치)는 레트로 감성을 가미한 R&B 장르로, 따뜻한 팝 사운드 위에 사랑 고백이 얹힌 '러브송'이다.'Rush'(러쉬)는 강렬한 보컬과 에너지 넘치는 전개가 인상적이다. 'Heartbreak Time Machine'(하트브레이크 타임 머신)은 여운이 짙게 남는 록 발라드로 깊은 울림을 전한다. 'Who am I'(후 엠 아이)의 섬세한 멜로디와 진솔한 가사도 듣는 이의 마음을 파고든다.영상의 피날레는 타이틀곡 'Back to Life'가 장식한다. 거칠고 강렬한 록 힙합 장르의 사운드가 귀를 사로잡는 곡이라고 소속사는 소개했다.앤팀의 한국 미니 1집 'Back to Life'는 10월 28일 발표된다. 이에 앞서 앨범과 동명의 타이틀곡 음원과 뮤직비디오가 음반 발매 하루 전인 27일 오후 6시 선공개된다.소속사 YX 레이블즈는 'Back to Life'를 두고 "2022년 일본에서 데뷔해 훌쩍 성장한 앤팀의 역량을 집대성한 앨범"이라며 "K-팝 본진에서 펼쳐질 이들의 새로운 도약을 지켜봐 달라"고 전했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr