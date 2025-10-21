/사진 = CJ ENM

글로벌 K-POP 시상식 ‘2025 MAMA AWARDS(2025 마마 어워즈)’가 2차 퍼포밍 아티스트 라인업을 공개했다.2025 마마 어워즈는 홍콩 카이탁 스타디움(Kai Tak Stadium)에서 다음달 28~29일 양일간 열린다.이번에 발표된 2차 퍼포밍 아티스트 라인업은 에스파(aespa), 지드래곤(G-DRAGON), 아이딧(IDID), 아이들(i-dle), JO1(제이오원), KYOKA(쿄카), MIRROR(미러), 엔시티 위시(NCT WISH), 투모로우바이투게더(TOMORROW X TOGETHER), 트레저(TREASURE) 총 10팀(ABC순)이다.지난해 9년 만에 빅뱅이란 이름으로 ‘MAMA AWARDS’ 무대에 올라 ‘MAMA의 아이콘’이란 수식어에 걸맞게 레전드 퍼포먼스를 선보였던 지드래곤을 비롯해 글로벌에서도 활발한 활동을 펼치고 있는 톱 아티스트들이 추가 출연을 확정했다.2025 마마 어워즈의 콘셉트 슬로건은 ‘어-흥 (UH-HEUNG)’. 자유롭게 노래하고 춤추는 순간 우리 안에 피어오르는 기쁨의 에너지 ‘흥’을 핵심 가치로 내세워 시각적·청각적으로 강렬한 인상을 남길 것으로 주목된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr