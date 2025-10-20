텐아시아 DB

/사진 = 유튜브 걍밍경

여성 듀오 다비치가 웰메이드 신곡 ‘타임캡슐’ 뮤직비디오로 컴백 열기를 이어 나간다.다비치(이해리, 강민경)의 신곡 ‘타임캡슐’은 지난 16일 발매와 동시에 음원 차트에 진입한 후 발매 다음날 오전 차트 상위권을 기록하며 뜨거운 반응을 얻고 있다. 다비치만의 담백하면서도 깊이 있는 멜로디와 섬세하고 따뜻한 감성이 리스너들을 사로잡고 있다.‘타임캡슐’ 뮤직비디오는 현실과 기억, 과거와 현재를 오가는 서사적 연출이 돋보이며 다비치 특유의 감성과 사운드로 시간의 흐름 속 감정을 섬세하게 풀어냈다. 특히 ‘타임캡슐’이 전하는 시간과 추억의 메시지를 시각적으로 확장해 곡의 서사를 더욱 풍성하게 만들었다는 호평을 받고 있다.또한 이번 뮤직비디오는 AI와 3D 등 신기술을 접목한 4:5 비율의 영상미로 완성도를 높이는 동시에 깊은 공감과 여운을 자아냈다. 여기에 강민경의 과거 연기 장면을 오마주해 감동적인 흐름 속에서도 유쾌한 재미를 더했다.지난 19일에는 강민경의 개인 유튜브 채널에 ‘타임캡슐’의 제작 비하인드를 담은 브이로그가 공개돼 화제를 모으고 있다. 프로듀싱을 맡은 이무진과의 곡 작업부터 녹음 현장, 뮤직비디오 촬영 에피소드까지 진솔한 제작 과정을 엿볼 수 있다.이번 브이로그에는 배우 송혜교가 내레이션을 맡아 특별함을 더했다. 송혜교는 특유의 저음 보이스로 귀를 사로잡았다. 또, 다비치의 두 멤버가 10년 뒤 열어볼 ‘해리&민경 타임캡슐’을 묻고 새로운 미래를 약속하는 장면으로 시간과 기억의 메시지를 완성했다.다비치는 지난해 11월 발매한 EP ‘Stitch(스티치)’를 시작으로 올해 초 단독 콘서트 ‘A Stitch in Time (어 스티치 인 타임)’ 그리고 디지털 싱글 ‘노래할래요’에 이어 신곡 ‘타임캡슐’로 음악적 행보를 잇고 있다. 다비치가 꾸준함 속에서 새로운 변화를 모색하는 음악적 여정을 보여줬다는 점에서도 ‘타임캡슐’은 의미가 깊은 앨범이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr