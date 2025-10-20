/ 사진=텐아시아DB

/ 사진=컨셉케이컴퍼니 제공

가수 에일리(Ailee)가 크리스마스 단독 콘서트를 준비하는 각오를 전했다.에일리는 오는 12월 24일 수요일 오후 7시, 서울 KBS 아레나에서 '라스트 크리스마스'라는 타이틀로 단독공연을 연다. 이번 단독공연은 2023년 10월부터 2024년 1월까지 진행된 전국 투어 '아이엠 : 컬러풀' 이후 약 2년 만에 팬들과 만나는 자리다.에일리는 소속사 A2Z엔터테인먼트를 통해 "'라스트 크리스마스'는 마지막 무대라는 각오를 담아 정한 타이틀이다"며 "2년 만에 관객들과 함께 하는 크리스마스인 만큼 완벽한 준비와 연출로 팬들에게 평생 잊지 못할 크리스마스 이브를 만들어 드리겠다"라고 전했다.이번 콘서트에서 에일리는 기존에 볼 수 없었던 새로운 레퍼토리를 대거 준비 중이다. 특히 올해 3월 발표한 미니 7집 '메모어'(Memoir)의 수록곡들을 온전한 라이브로 처음 공개할 예정이라 기대를 더한다. 또 크리스마스 분위기에 어울리는 레퍼토리도 준비 중이다. 또 '보여줄게', '헤븐(Heaven)' 등 메가 히트곡 레퍼토리와 수많은 히트곡들을 압도적인 가창력으로 선보이며 크리스마스 이브를 화려하고 감동적으로 장식할 계획이다.에일리는 2012년 '헤븐(Heaven)'으로 데뷔한 에일리는 '보여줄게', 'U&I', '첫눈처럼 너에게 가겠다' 등으로 큰 사랑을 받으며 '믿고 듣는 보컬리스트'로 단단히 자리매김했다. 특유의 폭발적인 가창력으로 댄스곡부터 깊은 감성의 발라드까지 완벽히 소화하는 K팝 대표 디바다.에일리는 꾸준한 활동으로 글로벌 무대에서도 인정받고 있다. 최근에는 남아프리카공화국에서 열린 G20 정상회담 기념 무대에 한국 대표로 초청받아 영향력을 입증했다. 넷플릭스 오리지널 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(GOLDEN)을 커버한 영상은 유튜부에서 최단시간 400만 조회수를 기록하며 큰 화제를 모았다.한편, 에일리는 인플루언서 겸 사업가 최시훈과 결혼해 신혼생활을 즐기고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr