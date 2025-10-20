'김다미 오빠' 전성우, 판사 연수생이라더니 ♥신예은과 핑크빛…"좋은 추억 만들어" ('백번의추억')

사진제공=JTBC

배우 전성우가 ‘백번의 추억’ 종영과 함께 마지막 인사를 전했다.소속사 높은엔터테인먼트는 지난 19일 종영한 JTBC 토일드라마 ‘백번의 추억’에서 명문대학교 법대생에서 판사 연수생이 된 집안의 대들보 고영식 역으로 열연을 펼쳤다.전성우는 깊이 있는 눈빛 연기와 절제된 표정 연기로 1980년대 가난하지만 사랑이 가득한 4남매 중 장남 고영식 역을 그려내며 극의 몰입도를 높였다. 특히 안정적인 호흡과 중저음 보이스로 캐릭터에 입체감을 더해 고영식만의 서사를 완성시켰다. 각 인물들과 엮이며 다채로운 케미스트리를 발산, 극을 한층 풍성하게 만들었다.마지막회에서 오랜 시간 종희의 '키다리 아저씨'가 돼준 영례(김다미) 오빠 고영식(전성우)은 최정분(박예니), 마상철(이원정)의 결혼식 기념사진 촬영에서 그녀의 손을 잡아 곁에 서게 했다. 새로운 청춘 멜로를 예감케 한 설레는 순간이었다.섬세한 연기력으로 시청자들에게 강한 인상을 남긴 전성우는 “너무나 훌륭하고 좋은 사람들과 함께했던 귀한 시간이었다”며 함께한 제작진, 배우 분들을 향한 애정을 드러냈다. 이어 “추억의 한 페이지를 연기하며 또 하나의 좋은 추억을 만들었다. 감사하다”고 전했다.전성우는 오는 10월 30일 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’ 올리버 역으로 관객을 만난다. 오는 11월 3일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘얄미운 사랑’에서 박병기로 분해 감초 연기를 선보일 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr