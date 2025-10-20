/사진 = DEUL

가수 로이킴이 신곡 ‘달리 표현할 수 없어요’의 콘셉트 포토를 연일 공개하며 ‘계절을 노래하는 싱어송라이터’로서의 매력을 뽐냈다.로이킴은 14일부터 16일까지 3일간 공식 SNS를 통해 디지털 싱글 ‘달리 표현할 수 없어요’의 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다. 오는 27일 발매되는 이번 신곡은 지난해 10월 발표한 ‘내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면’의 연작으로, ‘사랑 서사 2부작’의 프롤로그에 해당하는 작품이다.공개된 콘셉트 포토 속 로이킴은 가을의 정취를 고스란히 담은 따뜻하고 서정적인 무드로 시선을 사로잡았다.특히 ‘수없이 많은 밤들과 수없이 많은 아침 속에 언제나 눈부신 네가. 내 품속에 안긴 채 사랑해 말한다면. 내 곁에만 있어 준다면’이라는 가사와 함께 공개된 사진에서는 꽃다발을 품에 안은 채 그윽한 눈빛으로 카메라를 응시하는 로이킴의 모습이 인상적이다. 묵직하면서도 섬세한 감정선, 그리고 고요한 아우라 속에서 깊어진 감성이 어우러지며 신곡이 과연 어떤 음악으로 완성될지 궁금증을 자아낸다.이번 콘셉트 포토를 통해 로이킴은 시간의 흐름과 계절의 온도를 음악으로 표현하는 싱어송라이터로서의 존재감을 다시금 입증했다. 그의 목소리와 감성은 이번에도 변함없이 ‘로이킴다움’으로 채워져 리스너들의 가슴에 깊은 울림을 전할 전망이다.한편 로이킴은 컴백에 이어 오는 12월 12일부터 14일까지 3일간 서울 송파구 올림픽공원 티켓링크 라이브 아레나(올림픽 핸드볼경기장)에서 단독 콘서트를 연다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr