사진 = 김재중 인스타그램

사진 = 김재중 인스타그램

가수 김재중의 강렬한 비주얼이 눈길을 끈다.최근 김재중은 자신의 인스타그램에 사진을 다수 게시했다.사진 속 김재중은 브라운 레이싱 재킷에 흰색 민소매, 워싱진을 매치해 카리스마 넘치는 분위기를 자아냈다. 김재중은 의자에 앉아 휴대폰을 바라보고 있는데 집중한 눈빛에서 조용한 카리스마가 느껴진다.이어진 사진에서 김재중은 어두운 밤거리에서 셀카를 찍는 포즈로 도로 위 가로등 불빛 아래 조각 같은 이목구비와 날카로운 턱선이 돋보인다. 풍성한 헤어 볼륨과 살짝 젖은 듯한 헤어스타일이 한층 섹시한 무드를 더했다.팬들은 "너무 멋져" "늘 응원합니다" "비주얼 진짜 미쳤다" "화이팅" "깐머 진짜 잘생겼다" "오빠 사랑합니다" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다. 1986년생으로 39세인 김재중은 나이가 믿기지 않은 비주얼로 놀라움을 자아냈다.한편 김재중은 앞서 주우재 유튜브 채널을 통해 자신의 재산에 대해 언급한 바 있다. 당시 김재중은 "차도 부동산도 있었던 거를 팔고 다른 것도 사고 이랬을 건데 그걸 다 집어넣는다"며 "그러면 나는 한 1조 있어야 된다"고 했다. 이어 "그렇게 벌 수가 없다"며 "그런 구조도 안 된다"고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr