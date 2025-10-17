사진=KBS2 '신상 출시 편스토랑'

'신상 출시 편스토랑' 손연재가 둘째 아이 계획을 밝혔다.17일 방송된 KBS 2TV '신상 출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '체조요정' 손연재가 남편과의 만남부터 둘째 계획까지 공개했다.이날 손연재는 친구들을 만나 "한식 원래 안 먹었는데, 남편이 삼시세끼 한식을 먹더라. 맛있게 먹으니까 나도 먹어보면서 남편 따라 입맛이 바뀌었다"고 털어놨다.이 자리에는 손연재와 남편 소개팅을 해준 주선자도 자리했다. 손연재는 "결혼시킨 은인"이라고 표현하며 "언니가 남편한테 무작정 만나보라고 했다더라. 서로 튕기다가 언니가 혼내서 만났다"고 밝혔다.두 사람은 소개팅 당시 적극적이지 못했다고. 손연재는 "남편이 내가 어려서 결혼 생각이 없을까봐 고민했다고 하더라. 저는 기다렸다"면서 "1년 연애 후 결혼을 결심했는데, 처음부터 '결혼할 수 있겠다'는 생각이 들었다. 남편이 확신을 주니까 진지하게 생각하게 됐다"고 이야기했다.지인들은 입을 모아 "연재가 너무 착하다. 아이 잘 키우고, 남편한테 잘한다. 둘이 성향도 비슷해서 그림, 책, 음악, 만화를 좋아한다"고 말했다.이에 손연재는 "3년 지나니 다른 것들이 많이 보이더라"면서 "아기가 태어난 후 더 싸운다. 다른 집은 육아를 안 도와줘서 싸운다는데, 우리는 남편이 너무 많이 도와줘서 싸운다. 남편이 완벽주의인데, 이제는 서로 맞춰가고 있다"고 전했다.손연재는 스스로 "아기 낳고 성숙해진 느낌이다. 그래도 육아는 조금 힘들다"고 말했다. 절친들은 "육아도 올림픽 나가는 것처럼 하잖냐"면서 본인만 모르는 '열혈맘' 포인트를 강조했다.유일한 미혼 친구가 "결혼하고 더 좋은 점"을 묻자 기혼자들은 침묵해 웃음을 안겼다. 손연재는 "'이 사람이랑 어떻게 잘 살지?'만 생각하면 된다. 고민이 없어지는 건 아닌데, 달라진다. 연애와 달리 결혼하고 나서 새로운 느낌"이라며 만족감을 드러냈다.최근 둘째 아이 계획을 밝혔던 손연재는 "원래는 올해나 내년을 생각하고 있었는데, 첫째 육아도 쉽지 않아서 고민 중"이라며 "그래도 외동은 안 된다. 내가 외동인데 외로웠다. 아이는 둘째도 있어야 한다. 둘째가 딸이면 울 거다. 너무 좋아서"라며 기대감을 내비쳤다.한편, 손연재는 2022년 9살 연상의 금융업계 종사자와 결혼해 슬하에 아들 주연 군을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr