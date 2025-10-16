사진=WAVY(웨이비) 제공

사진=WAVY(웨이비) 제공

사진=WAVY(웨이비) 제공

아티스트 구피(Goopy)가 글로벌 뮤직 레이블 WAVY(웨이비)에 합류한다.WAVY는 17일 공식 SNS를 통해 구피의 프로필 이미지를 업로드하며 영입 소식을 밝혔다.구피는 알앤비(R&B)를 중심으로 트렌디한 사운드와 허스키하면서도 감성적인 음색으로 음악 팬들의 사랑을 받고 있는 아티스트다. 음악과 비주얼, 메시지를 유기적으로 연결하는 세련된 감각으로 'Mr Mood(미스터 무드)', 'Come With Me(컴 위드 미)' 등 발매하는 곡마다 좋은 반응을 얻고 있다.구피는 직접 작사와 작곡에 참여해 음악에 개인적 경험을 녹여내며 깊은 인상을 남기고 있다. 구피는 새로운 환경에서 자신만의 음악적 정체성을 확장하고, 독자적인 비주얼 아이덴티티와 사운드로 대중과 활발하게 만날 예정이다.앞서 구피는 오는 17일 새 싱글 'Waterfall(워터폴)' 발매 소식을 밝히며 다양한 체험형 오프라인 프로모션을 예고한 바 있다. 'Waterfall'은 구피가 스스로 겪은 혼란과 부담을 음악적으로 흘려보내고자 작업한 곡으로, 재도약의 서막을 알리는 노래다.WAVY는 콜드를 비롯해 프로듀싱팀 베이스캠프(basecamp), The Poles(더 폴스), 지우(Jiwoo), 카키(Khakii) 등이 소속돼 있으며, 실력파 아티스트 영입을 통해 음악 시장에 거대한 물결을 일으키는 글로벌 레이블로 도약해 나가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr