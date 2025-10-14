사진=FNC엔터테인먼트

사진=FNC엔터테인먼트

사진=FNC엔터테인먼트

2023년 방송된 SBS M 보이밴드 오디션 프로그램 'THE IDOL BAND : BOY'S BATTLE'를 통해 선발된 하이파이유니콘(Hi-Fi Un!corn)이 2년 4개월 만에 국내 컴백 쇼케이스를 성료했다.하이파이유니콘은 지난 13일 상암 MBC 공개홀에서 새 싱글 앨범 'Teenage Blue (Korean ver)'(틴에이지 블루, 한국 버전) 발매 기념 컴백 쇼케이스를 개최하고 팬들과 함께했다.하이파이유니콘은 신곡 'Teenage Blue (Korean ver)'와 일본 싱글 2집 'U&I'의 수록곡 'Stay With You'로 쇼케이스의 포문을 열었다. 힘차고 경쾌한 밴드 사운드로 현장의 분위기를 끌어올린 하이파이유니콘은 디지털 싱글 'Left or Right'와 드라마 '사계의 봄' OST인 '내 머리에 열이 나'로 관객들과 함께 뛰어노는 무대를 꾸미며 열렬한 호응을 끌어냈다.이어 하이파이유니콘은 커버곡 무대를 비롯해 팬들의 고민을 직접 듣고 상담해 주는 코너를 진행하며 다채로운 볼거리와 즐거움을 선사했다. 또한 일본 메이저 싱글 2집의 수록곡 'Cotton Candy'와 데뷔 디지털 싱글 'Over the Rainbow' 무대로 공연장을 더욱 뜨겁게 달궜다.하이파이유니콘은 직접 찍은 폴라로이드 선물부터 팬들과 단체 기념사진을 찍으며 특별한 추억을 남겼고, 마지막으로 일본 메이저 싱글 2집의 수록곡 'Backyard High-Five' 무대를 펼치며 공연을 마무리했다. 특히 하이파이유니콘은 쇼케이스 종료 후 하이바이 이벤트를 진행하며 남다른 팬 사랑을 드러냈다.이번 쇼케이스를 통해 오랜만에 팬들과 마주한 하이파이유니콘은 "한국 활동의 첫 순간을 팬분들과 함께할 수 있어서 영광이고 행복하다. 앞으로의 활동에서 청춘의 이야기를 많이 나누고, 좋은 추억 많이 만들었으면 좋겠다"라고 소감을 전했다.지난 13일 공개된 새 싱글 'Teenage Blue (Korean ver)'는 불안과 설렘이 공존하는 청춘의 순간을 노래한 곡으로, 서로의 용기와 믿음을 통해 앞으로 나아가자는 이야기를 담았다. 지난 8월 일본에서 발매된 메이저 싱글 2집 'Teenage Blue'의 타이틀곡을 한국어로 새롭게 선보이며, 두려움을 넘어 지금 가장 빛나는 순간을 노래하고자 하는 하이파이유니콘의 마음을 표현했다.하이파이유니콘은 각종 음악 방송 및 콘텐츠에 출연하며 컴백 활동을 펼칠 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr